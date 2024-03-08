Между французскими и украинскими оборонными предприятиями готовятся стратегические партнерства, чтобы сотрудничать в производстве новой техники и обслуживании уже переданной.
Читайте также Макрон заявил лидерам партий Франции, что нет "никаких красных линий" в поддержке Украины
О каких компаниях идет речь
По словам Лекорню, среди этих компаний, вероятнее всего, будет франко-немецкий оборонный консорциум KNDS, образованный французским производителем вооружений и военной техники Nexter и немецкой машиностроительной компанией Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG.
Стоит отметить, что Nexter-KNDS является производителем САУ Caesar, которые сейчас возят на ремонт и обслуживание в Польшу, и 155-мм снарядов
Три французские компании учредят партнерство с украинскими компаниями в сфере беспилотников и оборудования для сухопутных сил, для производства запчастей в Украине и, возможно, в будущем боеприпасов,
– заявил он.
Среди компаний с французской стороны, которые будут вовлечены в такое сотрудничество, министр упомянул также Delair, которая специализируется на беспилотниках.
Как сообщил Лекорню, речь идет также о размещении французских специалистов-инструкторов по определенному оборудованию – именно такая работа должна начаться летом 2024 года.
Боеприпасы для Украины: последние новости
- ЕС обещал предоставить миллион артиллерийских снарядов 155 калибра до марта 2024 года. Впоследствии там признали, что не успевают поставить такое количество. В частности, Жозеп Боррель анонсировал возможность закупки снарядов для Украины за пределами ЕС.
- На Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петер Павел предложил новую инициативу. Страны ЕС могут выкупить боеприпасы для Украины у третьих стран. Речь идет о более 800 тысяч артиллерийских снарядов. Украинские чиновники просили ускорить процесс, ведь нехватка боеприпасов конвертируется в потери людей и территорий.
- 7 марта стало известно, что Чехия уже собрала всю сумму на снаряды для ВСУ. Об этом заявил глава страны. По его словам, боеприпасы должны быть в Украине уже в ближайшие недели.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что члены Альянса закупают снаряды для Украины у партнеров в Азии.