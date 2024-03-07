В этот же день стало известно, что Норвегия присоединится к чешской инициативе, передав 153 миллиона долларов. В правительственном сообщении было сказано, что норвежская поддержка обеспечивает полное финансирование инициативы Чехии по снарядам для Украины.

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Когда Силы обороны получат снаряды от Чехии

По состоянию на утро мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, то есть 800 тысяч штук,

– проинформировал Петер Павел.

Теперь очередь за правительством – оно заключит меморандум и наладит взаимоотношения. А затем чешская сторона сообщит всем странам-контрибуторам о графике "и том, как мы будем действовать", добавил президент.

Он не детализировал суммы, которые предоставила каждая из стран: "Вероятно, было бы несправедливо по отношению к тем государствам, которые сделали вклад, если бы мы не обсудили это с ними".

По словам Павела, ускорение процесса передачи оружия Украине зависит "только от мастерства наших компаний и Минобороны".

К помощи, инициированной Чешской Республикой, присоединятся еще 18 стран.

Я рад, что мы можем работать с таким количеством партнеров во всем мире, чтобы предоставить необходимую помощь. Я могу гарантировать, что в этом году будут доставлены сотни тысяч патронов,

– сказал премьер-министр Петр Фиала.

А представитель МИД Чехии подчеркнул: эта помощь – в интересах ЕС.

"Защита суверенной Украины в интересах безопасности Европы, поскольку российский империализм не остановится на Украине. Чешская дипломатия делает все, чтобы обеспечить безопасность граждан Чехии", – подчеркнул он.

Коротко о снарядах для Украины

ВСУ испытывают огромный дефицит боеприпасов, особенно 155 калибра. ЕС обещал поставить миллион снарядов до марта этого года, однако не успел. Силам обороны буквально нечем воевать.

Чешский президент в феврале 2024 года на Мюнхенской конференции предложил решение этой проблемы. Страны ЕС могли купить ряд боеприпасов различного калибра для ВСУ в третьих странах. Эту идею обсуждали весь февраль, а украинские чиновники просили ускорить процесс, ведь нехватка боеприпасов конвертируется в потери людей и территорий.

Большой вклад в реализацию чешской инициативы сделали Нидерланды. Впрочем, Владимир Зеленский 6 марта говорил, что результата пока нет. Параллельно с этим источники Bloomberg сообщали, что удалось собрать почти всю сумму.