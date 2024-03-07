В то же время Словакия быстро становится главным ретранслятором Кремля в ЕС. Глава словацкого МИД Юрай Бланар пожал руку Лаврову, а премьер-министр Роберт Фицо одобрил его действия.

Смотрите также Майдан-3, ИПСО 1917 года и легитимность Зеленского: как Россия будет расшатывать Украину в 2024 году

Чехия и Словакия поссорились из-за войны в Украине

Чешское правительство премьер-министра Петра Фиалы отказалось от традиции неформальных совместных заседаний кабинета министров со словацким коллегой.

По данным Politico, премьер Чехии имеет резкие разногласия с правительством Словакии в вопросе, который касается политики страны-агрессора.

Мы не считаем целесообразным проводить межправительственные консультации с правительством Словакии в ближайшие недели или месяцы,

– заявил Фиала.

Как отмечает издание, эти встречи проводили еще с 2012 года и имели целью демонстрацию теплых отношений между соседними странами, которые возникли после раскола Чехословакии в 1993 году.

Что известно о недоразумениях между странами

Отношения между Братиславой и Прагой ухудшились после того, как пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо вернулся к власти в октябре 2023 года.

Чехия непоколебимо поддерживает Украину после вторжения России в феврале 2022 года, а недавно призвала своих партнеров в Европейском Союзе помочь купить 800 тысяч снарядов для Киева со всего мира.

В то же время Фицо пообещал во время своей кампании "не посылать ни одной пули" в Украину. Он также призвал Киев отдать свои территории Москве, чтобы прекратить войну.

Фицо заявил об угрозе отношений

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо отреагировал на решение чешской стороны поставить на паузу межправительственные консультации со Словакией.

По его словам, Чехия своим решением поставила под угрозу отношения со Словакией.

По его мнению, причиной этого являются разные взгляды Праги и Братиславы на войну России против Украины.

Мы отмечаем, что чешское правительство решило поставить их под угрозу только потому, что оно заинтересовано в поддержке войны в Украине, в то время, как словацкое правительство открыто говорит о мире. Ваше решение не повлияет на нашу суверенную словацкую внешнюю политику,

– добавил он.

Кроме того, Фицо отметил, что чешское правительство ждут в Словакии в любое время, поскольку они не будут "обременять политические отношения различными мировоззрениями, которые не имеют ничего общего со словацко-чешским сосуществованием".