Між французькими та українськими оборонними підприємствами готуються стратегічні партнерства, щоб співпрацювати у виробництві нової техніки та обслуговуванні вже переданої.
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Про які компанії йдеться
За словами Лекорню, серед цих компаній, найімовірніше, буде франко-німецький оборонний консорціум KNDS, утворений французьким виробником озброєнь і військової техніки Nexter і німецькою машинобудівною компанією Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG.
Варто зазначити, що Nexter-KNDS є виробником САУ Caesar, які наразі возять на ремонт і обслуговування до Польщі, і 155-мм снарядів
Три французькі компанії заснують партнерство з українськими компаніями у сфері безпілотників і устаткування для сухопутних сил, для виробництва запчастин в Україні і, можливо, в майбутньому боєприпасів,
– заявив він.
Серед компаній з французького боку, які будуть залучені у таку співпрацю, міністр згадав також Delair, яка спеціалізується на безпілотниках.
Як повідомив Лекорню, йдеться також про розміщення французьких фахівців-інструкторів з певного обладнання – саме така робота має початися влітку 2024 року.
Боєприпаси для України: останні новини
- ЄС обіцяв надати мільйон артилерійських снарядів 155 калібру до березня 2024 року. Згодом там визнали, що не встигають поставити таку кількість. Зокрема, Жозеп Боррель анонсував можливість закупівлі снарядів для України за межами ЄС.
- На Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії Петер Павел запропонував нову ініціативу. Країни ЄС можуть викупити боєприпаси для України у третіх країн. Ідеться про понад 800 тисяч артилерійських снарядів. Українські посадовці просили пришвидшити процес, адже нестача боєприпасів конвертується у втрати людей і територій.
- 7 березня стало відомо, що Чехія уже зібрала усю суму на снаряди для ЗСУ. Про це заявив очільник країни. За його словами, боєприпаси мають бути в Україні уже найближчими тижнями.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що члени Альянсу закуповують снаряди для України у партнерів в Азії.