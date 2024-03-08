Між французькими та українськими оборонними підприємствами готуються стратегічні партнерства, щоб співпрацювати у виробництві нової техніки та обслуговуванні вже переданої.

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Про які компанії йдеться

За словами Лекорню, серед цих компаній, найімовірніше, буде франко-німецький оборонний консорціум KNDS, утворений французьким виробником озброєнь і військової техніки Nexter і німецькою машинобудівною компанією Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG.

Варто зазначити, що Nexter-KNDS є виробником САУ Caesar, які наразі возять на ремонт і обслуговування до Польщі, і 155-мм снарядів

Три французькі компанії заснують партнерство з українськими компаніями у сфері безпілотників і устаткування для сухопутних сил, для виробництва запчастин в Україні і, можливо, в майбутньому боєприпасів,

– заявив він.

Серед компаній з французького боку, які будуть залучені у таку співпрацю, міністр згадав також Delair, яка спеціалізується на безпілотниках.

Як повідомив Лекорню, йдеться також про розміщення французьких фахівців-інструкторів з певного обладнання – саме така робота має початися влітку 2024 року.

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