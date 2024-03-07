Дипломат зазначив, що є різні дискусії – передача снарядів, які пообіцяв ЄС, і чеська ініціатива.
До теми "Українці гинуть щодня на фронті": чому ідея купувати снаряди лише всередині ЄС не на часі
Менше боєприпасів від ЄС – більше втрат з боку України
Нестача боєприпасів математично перетворюється на кількість втрат з нашого боку і на метри, які, хоч і не є великими, але все ж таки здобутими українськими землями, які Росії вдалося захопити за останні тижні,
– сказав посол.
Всеволод Ченцов каже: держави – члени ЄС мають зрозуміти, що іноді треба жертвувати та робити політичні кроки, аби дати Україні все необхідне для захисту.
"Тому що сьогодні воюють українці, а далі, звичайно, ми хочемо цьому запобігти, вони (партнери – 24 канал) мають вирішувати, чи посилати своїх синів та батьків воювати, чи ні", –зазначив посол.
Що відомо про боєприпаси для України: коротко
- ЄС обіцяв надати мільйон артилерійських снарядів 155 калібру до березня 2024 року. Згодом там визнали, що не встигають поставити таку кількість.
- Тим часом в Україні склалася критична ситуація з боєприпасами. Їх дуже бракує, а росіяни продовжують наступати. Силам оборони часом нема чим зупинити ворога.
- На Мюнхенській безпековій конференції президент Чехії Петер Павел запропонував нову ініціативу. Країни ЄС можуть викупити боєприпаси для України у третіх країн. Ідеться про понад 800 тисяч артилерійських снарядів.
- Хоча багато країн уже відгукнулися на цю пропозицію, Володимир Зеленський 6 березня заявив, що результату поки нема. І сказав, що, хоча є дефіцит снарядів, але не може бути "дефіциту сміливості" з боку ЄС.
- Водночас у Чехії говорять, що першу партію снарядів можуть надати вже найближчими тижнями. 6 березня у Bloomberg повідомили, що кошти майже зібрано, а 7 березня стало відомо, що Норвегія надасть 150 мільйонів доларів на купівлю артилерійських снарядів.