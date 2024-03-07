Дипломат зазначив, що є різні дискусії – передача снарядів, які пообіцяв ЄС, і чеська ініціатива.

До теми "Українці гинуть щодня на фронті": чому ідея купувати снаряди лише всередині ЄС не на часі

Менше боєприпасів від ЄС – більше втрат з боку України

Нестача боєприпасів математично перетворюється на кількість втрат з нашого боку і на метри, які, хоч і не є великими, але все ж таки здобутими українськими землями, які Росії вдалося захопити за останні тижні,

– сказав посол.

Всеволод Ченцов каже: держави – члени ЄС мають зрозуміти, що іноді треба жертвувати та робити політичні кроки, аби дати Україні все необхідне для захисту.

"Тому що сьогодні воюють українці, а далі, звичайно, ми хочемо цьому запобігти, вони (партнери – 24 канал) мають вирішувати, чи посилати своїх синів та батьків воювати, чи ні", –зазначив посол.

Що відомо про боєприпаси для України: коротко