У інтерв'ю 24 Каналу литовська євродепутатка від Європейської Народної Партії (ЄНП) розповіла, чим таке мислення небезпечне.
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Що сказала литовська євродепутатка про снаряди
Я не поділяю думок тих, хто закликає закупати снаряди лише в Євросоюзі. Це дуже небезпечне мислення: українці гинуть щодня на лінії фронту, і ми повинні це зробити сьогодні,
– заявила Раса Юкнявічене.
Вона припустила, що ще вчора вони повинні були закупити зброю, й особливо – снаряди у тих держав, які це мають.
"Звичайно, у Європарламенті ми незадоволені тим, що настільки повільно йде політика оборонної промисловості ЄС. Європейська промисловість повинна працювати швидше тому, що Росія вже перебудувала свою економіку на рейки війни", – пояснила політикиня.
Вона додала, що це диктатура і вона не знає, чим закінчиться ця економічна політика.
"Але все ж таки ми повинні бути швидшими й ми про це завжди говоримо, пишемо листи та ухвалюємо резолюції. Я думаю, що Єврокомісія та Євросоюз все це розуміє, але все відбувається повільно", – пояснила Юкнявічене.
Чехія знайшла снаряди для України
- 17 лютого чеський президент Петр Павел заявив, що вони "знайшли" 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну протягом декількох тижнів. Офіційна Прага закликала союзників їх швидко викупити.
- 1 березня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що вони підтримають чеську ініціативу щодо направлення до України 800 тисяч боєприпасів та виділять на це 250 мільйонів євро.
- Згодом гендиректор з питань оборонної політики Міноборони Чехії Ян Їреш запевнив – перші снаряди ЗСУ вже можуть отримати невдовзі.