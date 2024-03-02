У интервью 24 Каналу литовский евродепутат от Европейской Народной Партии (ЕНП) рассказала, чем такое мышление опасно.

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Что сказала литовский евродепутат о снарядах

Я не разделяю мнений тех, кто призывает закупать снаряды только в Евросоюзе. Это очень опасное мышление: украинцы гибнут каждый день на линии фронта, и мы должны это сделать сегодня,

– заявила Раса Юкнявичене.

Она предположила, что еще вчера они должны были закупить оружие, и особенно – снаряды у тех государств, которые это имеют.

"Конечно, в Европарламенте мы недовольны тем, что настолько медленно идет политика оборонной промышленности ЕС. Европейская промышленность должна работать быстрее потому, что Россия уже перестроила свою экономику на рельсы войны", – объяснила политик.

Она добавила, что это диктатура и она не знает, чем закончится эта экономическая политика.

"Но все же мы должны быть быстрее и мы об этом всегда говорим, пишем письма и принимаем резолюции. Я думаю, что Еврокомиссия и Евросоюз все это понимает, но все происходит медленно", – объяснила Юкнявичене.

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