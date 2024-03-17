Близько 14 години російські загарбники вкотре атакували це місто. Що відомо про постраждалих внаслідок цього ворожого удару, передає 24 Канал.

Важливо Медики, рятувальники та цивільні: кількість поранених внаслідок атаки Росії по Одесі зросла

До речі, оперативні деталі ворожої атаки - у нашому телеграмі.

В якому стані постраждалі

Близько 14 години очільник Миколаївської ОВА повідомив, що, на жаль, було два прильоти по Миколаєву.

На зараз 2 постраждалих середньої важкості,

– написав Віталій Кім о 14:30.

Уже о 14:54 посадовець повідомив, що загалом 5 постраждалих.

Зверніть увагу Трагічний удар по Одесі: відомо ім'я постраждалого рятувальника, чиє фото розлетілося мережею

Що вже відомо про атаку на Миколаїв 17 березня