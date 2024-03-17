Близько 14 години російські загарбники вкотре атакували це місто. Що відомо про постраждалих внаслідок цього ворожого удару, передає 24 Канал.
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В якому стані постраждалі
Близько 14 години очільник Миколаївської ОВА повідомив, що, на жаль, було два прильоти по Миколаєву.
На зараз 2 постраждалих середньої важкості,
– написав Віталій Кім о 14:30.
Уже о 14:54 посадовець повідомив, що загалом 5 постраждалих.
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Що вже відомо про атаку на Миколаїв 17 березня
- О 13:52 Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі Сходу. У Миколаївській області оголосили тривогу.
- Уже через 5 хвилин військові сповістили про загрозу з Півдня.
- Перші вибухи прогриміли в Миколаєві під час тривоги о 13:54. А орієнтовно через 10 хвилин були повторні.
- Згодом Віталій Кім написав, що був приліт по Миколаєву. Уточнив, що з того ж місця, що прилетіло по Одесі. Повторний пуск також.
- Загалом два прильоти.
- "В прощену неділю чи треба вибачати к***пів що вони нас обстрілюють балістикою?" – риторично запитав посадовець.
- Зауважимо, що відбій тривоги оголосили о 14:42.
- Також Кім зауважив, що в місці, звідки росіяни атакували, агресор розмістив 2 установки. Відповідно 2 пуски – на перезарядку потрібен час.