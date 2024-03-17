Журналісти 24 Каналу повідомляють про вибухи у Миколаєві. Мер міста підтвердив вибухи.

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Деталі згодом

Вибухи прогриміли під час тривоги. Повітряні сили попереджали про можливе використання балістичного озброєння. Наразі офіційної інформації про вибух небагато.

Зʼясовуємо. Надам інформацію згодом,

– повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім поінформував про те, що відбувся ще один пуск.