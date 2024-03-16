На момент другого прильоту на місці перебував рятувальник Олександр Донцов. Його фото 15 березня облетіли всю мережу – працівник ДСНС зазнав поранень, проте вижив.

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Що відомо про рятувальника, чиє фото облетіло мережу

На фото – Олександр Донцов. Пожежник-рятувальник. Він один з тих, хто сьогодні (мовиться про 15 березня – 24 Канал) потрапив під ракетний обстріл в Одесі. Зазнав поранень, але вижив,

– заявила Ірина Верещук.

Віцепрем'єр-міністерка України – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснила, що Олександр Донцов – один з багатьох українських рятувальників, які роблять свою роботу кожного дня та попри все.

"А ще у нього є донька Анастасія, 9 років", – розповіла Верещук.

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