На момент другого прильоту на місці перебував рятувальник Олександр Донцов. Його фото 15 березня облетіли всю мережу – працівник ДСНС зазнав поранень, проте вижив.
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Що відомо про рятувальника, чиє фото облетіло мережу
На фото – Олександр Донцов. Пожежник-рятувальник. Він один з тих, хто сьогодні (мовиться про 15 березня – 24 Канал) потрапив під ракетний обстріл в Одесі. Зазнав поранень, але вижив,
– заявила Ірина Верещук.
Віцепрем'єр-міністерка України – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснила, що Олександр Донцов – один з багатьох українських рятувальників, які роблять свою роботу кожного дня та попри все.
"А ще у нього є донька Анастасія, 9 років", – розповіла Верещук.
Рятувальники показали фото з місця трагедії
Коротко про трагічну атаку по Одесі
- Орієнтовно об 11:05 15 березня Росія атакувала Одесу ракетами. Наталія Гуменюк пояснила, що за попередніми даними мовиться про удар ракетами "Іскандер-М", проте експерти працюють, щоб точно встановити тип ракет.
- Станом на північ проти 16 березня рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи. За попередніми даними глави Одеської ОВА Олега Кіпера, 20 людей загинули, ще 75 зазнали поранень. Серед загиблих – один рятувальник та медик. Є медики та працівники ДСНС, які тяжко поранені.
- Станом на ранок 16 березня, у лікарні перебувають 40 осіб, з них 9 – у важкому стані. Глава ОВА Олег Кіпер заявив, що ця атака росіян була однією з наймасовіших за кількістю жертв.