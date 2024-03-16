На момент второго прилета на месте находился спасатель Александр Донцов. Его фото 15 марта облетели всю сеть – работник ГСЧС получил ранения, однако выжил.

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Что известно о спасателе, чье фото облетело сеть

На фото – Александр Донцов. Пожарный-спасатель. Он один из тех, кто сегодня (речь идет о 15 марта – 24 Канал) попал под ракетный обстрел в Одессе. Получил ранения, но выжил,

– заявила Ирина Верещук.

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объяснила, что Александр Донцов – один из многих украинских спасателей, которые делают свою работу каждый день и несмотря ни на что.

"А еще у него есть дочь Анастасия, 9 лет", – рассказала Верещук.

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