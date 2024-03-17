Із таким закликом до односельчан звернулася голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова. Вона розповіла, що ворог вщент знищив центр селища.

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Окупанти бомблять міста

Так, посадовиця повідомила, що противник розбомбив центр Великої Писарівки, і нагадала жителям населеного пункту, що немає нічого ціннішого за людське життя, а тому важливо евакуюватися із місць, які противник безупинно обстрілює.

Зазначимо, що за ніч і ранок 17 березня ворог вдарив по Великій Писарівці авібомбами, а також здійнив обстріл з РСЗВ та артилерії. Загалом на території громади пролунало 42 вибухи.

Про загрозу обстрілів для Сумської області нагадали й в обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що російська армія 19 разів обстріляла регіон. Зокрема, ворожої атаки зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська громади. Загалом пролунало 98 вибухів.

Так, по Краснопільській громаді окупанти вдарили з гранатометів, на Есманську скинули 10 мін. Новослобідська та Білопільська громади були обстріляні з артилерії та мінометів.

Зверніть увагу! Вранці 17 березня в Охтирці пролунало щонайменше три вибухи. У місті зникло світло. Вранці для північних регіонів повідомили про загрозу ракетних ударів.

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