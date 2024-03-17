У місті Охтирка, що на Сумщині, зранку 17 березня пролунали вибухи. У частині населеного пункту зникло світло.

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Вибухів було три

Про звуки вибухів повідомили місцеві жителі. Як зазначають, їх було щонайменше три. Крім цього, у частині Охтирки після вибухів зникло світло.

Наразі невідомо жодних деталей про роботу протиповітряної оборони чи влучання на території Сумської області. Ворог не припиняє крити вогнем прикордонні області. Зокрема, також на Сумщині та Чернігівщині активно застосовують ДРГ.

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