Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив про атаку на місто, зазначивши, що рятувальні служби вже працюють на місці події. Відомості про постраждалих та руйнування уточнюють станом на 21:40.

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Удар по Конотопу

За повідомленням Семеніхіна, ворожий обстріл почався близько 21:00. Мер міста засудив дії російських загарбників, зазначивши, що вони зумисне цілять по мирному населенню.

Російські терористи продовжують вчиняти злочини проти мирного населення Сумщини. Сьогодні ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Конотоп,

– також заявили у Сумській ОВА.

Удар по Конотопу є черговим свідченням цілеспрямованих атак російської армії на цивільні об'єкти України. Окупанти вкотре продемонстрували, що їм закони та міжнародні норми – не писані.

Зверніть увагу! 15 березня, о 20:09 у Повітряних силах попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією Росії на Сумщині та Донеччині.

Атака на Одесу