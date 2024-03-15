В етері 24 Каналу начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на місці удару. Ворог атакував балістикою рекреаційну інфраструктуру, яка розташована поруч із житловим сектором, тому така велика кількість постраждалих.

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Кількість жертв збільшується

Внаслідок удару зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкта, постраждало щонайменше 10 приватних обійсть.

Ракетний удар забрав життя 20 людей. Також відомо про 46 постраждалих. Серед них 7 працівників ДСНС.

На жаль, кількість загиблих й постраждалих зростає щохвилини,

– мовила Гуменюк.

Другий удар відбувся, коли на місце прильоту поспішали рятувальники й медичні працівники. Тому серед загиблих та постраждалих є працівники ДСНС, медики та правоохоронці.

Що зараз відбувається на місці влучання

На місці подій досі працюють всі необхідні служби. Там триває пошуково-рятувальна операція. Рятувальникам вдалося оперативно загасити пожежу, попри те, що під час удару був пошкоджений газогін низького тиску, що спричинило потужну й довготривалу пожежу.

Розбір завалів продовжується,

– повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

За попередніми даними, окупанти вдарили по Одесі ракетою "Іскандер-М". Її потужність становить щонайменше 500 кілограмів в тротиловому еквіваленті, тому удар завдає суттєвих руйнувань та має дуже потужну вибухову хвилю.

Удару балістикою дуже важко протидіяти,

– наголосила Гуменюк.

Для ліквідації наслідків трагедії залучені всі служби, медичні заклади, обласна влада, організація відселення людей, яка надає прихисток тим, чиє житло постраждало настільки, що не підлягає для проживання у цих погодних умовах.

Волонтери-ентузіасти звернулися по допомогу до донорів, щоб зібрати й поповнити банк крові. Проте Гуменюк зауважила, що на момент удару і надходження постраждалих до лікарень в Одесі було накопичено достатньо донорської крові для того, щоб надати необхідну медичну допомогу.

Удар по Одесі 15 березня