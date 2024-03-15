В эфире 24 Канала начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на месте удара. Враг атаковал баллистикой рекреационную инфраструктуру, которая расположена рядом с жилым сектором, поэтому такое большое количество пострадавших.

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Количество жертв увеличивается

В результате удара разрушено трехэтажное здание рекреационного объекта, пострадало по меньшей мере 10 частных дворов.

Ракетный удар унес жизни 20 человек. Также известно о 46 пострадавших. Среди них 7 работников ГСЧС.

К сожалению, количество погибших и пострадавших растет каждую минуту,

– сказала Гуменюк.

Второй удар произошел, когда на место прилета приехали спасатели и медицинские работники. Поэтому среди погибших и пострадавших есть спасатели ГСЧС, медики и правоохранители.

Что сейчас происходит на месте попадания

На месте событий до сих пор работают все необходимые службы. Там продолжается поисково-спасательная операция. Спасателям удалось оперативно потушить пожар, несмотря на то, что во время удара был поврежден газопровод низкого давления, что повлекло мощный и длительный пожар.

Разбор завалов продолжается,

– сообщила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины.

По предварительным данным, оккупанты ударили по Одессе ракетой "Искандер-М". Ее мощность составляет не менее 500 килограммов в тротиловом эквиваленте, поэтому удар наносит существенные разрушения и имеет очень мощную взрывную волну.

Удару баллистикой очень трудно противодействовать,

– отметила Гуменюк.

Для ликвидации последствий трагедии привлечены все службы, медицинские учреждения, областная власть, организация отселения людей, которая предоставляет убежище тем, чье жилье пострадало настолько, что не подлежит для проживания в этих погодных условиях.

Волонтеры-энтузиасты обратились за помощью к донорам, чтобы собрать и пополнить банк крови. Однако Гуменюк заметила, что на момент удара и поступления пострадавших в больницы в Одессе было накоплено достаточно донорской крови для того, чтобы оказать необходимую медицинскую помощь.

Удар по Одессе 15 марта