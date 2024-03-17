С таким призывом к односельчанам обратилась председатель Великописаревской громады Людмила Бирюкова. Она рассказала, что враг полностью уничтожил центр поселка.

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Оккупанты бомбят города

Так, чиновница сообщила, что противник разбомбил центр Большой Писаревки, и напомнила жителям населенного пункта, что нет ничего ценнее человеческой жизни, а потому важно эвакуироваться из мест, которые противник непрерывно обстреливает.

Отметим, что за ночь и утро 17 марта враг ударил по Великой Писаревке авибомбами, а также совершил обстрел из РСЗО и артиллерии. Всего на территории громады прозвучало 42 взрыва.

Об угрозе обстрелов для Сумской области напомнили и в областной военной администрации. Там отметили, что российская армия 19 раз обстреляла регион. В частности, вражеской атаке подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманьская общины. В общем прогримело 98 взрывов.

Так, по Краснопольской громаде оккупанты ударили из гранатометов, на Эсманскую сбросили 10 мин. Новослободская и Белопольская громады были обстреляны из артиллерии и минометов.

Обратите внимание! Утром 17 марта в Ахтырке было слышно по меньшей мере три взрыва. В городе исчез свет. Утром для северных регионов сообщили об угрозе ракетных ударов.

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