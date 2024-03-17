По данным российских СМИ, удар по НПЗ произошел около 06:00 по местному времени – то есть в 5 часов по киевскому. Пожар на другом нефтезаводе, который атаковали той же ночью, удалось потушить якобы за полчаса.

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Пожар на НПЗ

Утром 17 марта в 7:42 российские СМИ сообщили, что пожар на нефтезаводе в Сырзани был ликвидирован. Отметим, что беспилотники атаковали российский НПЗ еще ночью 16 марта. То есть чрезвычайники тушили возгорание более суток.

В результате атаку произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. Губернатор Самарской области заявил, что в результате атаки пострадавших или погибших нет. Атаки на другие объекты якобы удалось отбить.

Кроме НПЗ в Сырзани, дроны атаковали еще два объекта врага в регионе. Сообщается, что атака на три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в Самарской области стала следствием работы СБУ. Суммарно три завода перерабатывают в год около 25 миллионов тонн нефти, а это – почти 10% всей нефтепереработки России.

Взрывы в России