Отметим, что мэр Москвы после атаки заявил о "сбитии" двух беспилотников в районе аэропорта.

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Атака на аэропорт

Ночью жителям российского города Домодедово в очередной раз было неспокойно. Отмечается, что несколько беспилотников атаковали местный аэропорт. Там якобы возник пожар.

Российские граждане уже привыкли к регулярным визитам беспилотников, поэтому считают обязанностью заснять каждую атаку. Так, в сети появился ряд видео, на которых россияне комментируют налет БПЛА на Домодедово.

Что произошло в Домодедово: смотрите видео

На некоторых из них хорошо слышен характерный звук беспилотников. Однако даже когда дрон уже близко, россияне не спешат в укрытие, наоборот, они снимают до последнего. Только когда беспилотник достиг своей цели, от них можно услышать: "Поехали отсюда".

Взрыв в аэропорту Домодедово в России: смотрите видео

По официальным сообщениям московских властей, им удалось сбить два беспилотника. На месте падения обломков, по их словам, нет повреждений. Однако почему-то на месте работают экстренные службы России.

Кадры из российского аэропорта, куда летели БПЛА: смотрите видео