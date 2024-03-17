Зазначимо, що мер Москви після атаки заявив про "збиття" двох безпілотників у районі аеропорту.

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Атака на аеропорт

Вночі мешканцями російського міста Домодєдово вкотре було неспокійно. Зазначається, що декілька безпілотників атакували місцевий аеропорт. Там, нібито, виникла пожежа.

Російські громадяни вже звикли до регулярний візитів безпілотників, тому вважають за обов'язок зафільмувати кожну атаку. Так, у мережі з'явився ряд відео, на яких росіяни коментують наліт БпЛА на Домодєдово.

Що сталося в Домодєдово: дивіться відео

На деяких з них добре чути характерний звук безпілотників. Однак навіть коли дрон вже близько, росіяни не поспішають в укриття – навпаки, вони знімають до останнього. Лише коли безпілотник досягнув своєї цілі, від них можна почути: "Поєхалі атсюда".

Вибух у аеропорту Домодєдово у Росії: дивіться відео

За офіційними повідомленнями московської влади, їм вдалося "збити" два безпілотники. На місці падіння уламків, за їх словами, немає пошкоджень. Однак чомусь на місці працюють екстренні служби Росії.

Кадри з російського аеропорту, куди летіли БпЛА: дивіться відео