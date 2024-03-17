Страна – агрессорка нанесла массированный удар "Шахедами" по Одесщине. Что известно о последствиях очередного преступления россиян, читайте дальше.

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Враг атаковал промышленные кварталы Одессы

Уже после полуночи оккупанты начали запускать дроны с территории временно оккупированного Крыма. В несколько волн они атаковали Одесскую область.

Известно, что вражеские БПЛА заходили из акватории Черного моря, далее они маневрировали между жилыми домами и в промышленных кварталах Одессы.

Всего в небе над Одесской областью силам ПВО удалось ликвидировать 13 "Шахедов", еще один дрон был сбит над Николаевщиной.

К сожалению, обошлось без попаданий. Так, в Одесском районе были повреждены два законсервированных агропредприятия. Там загорелись пожары, произошло разрушение промышленных зданий.

Огонь быстро потушили. К счастью, среди пострадавших нет.

Обратите внимание! В общей сложности Россия выпустила 16 "Шахедов" по Украине. Из них 14 были сбиты.

Что известно о вражеской атаке 17 марта

Оккупанты начали запуск "Шахедов" по южным регионам еще поздно вечером в минувшие сутки. Так около половины двенадцатого ночи стало известно о движении БПЛА в направлении Одессы.

Вскоре уже после полуночи Воздушные силы предупредили о еще трех новых группах ударных дронов. Все они двигались в направлении Одесского района. Уже около часа ночи в Одессе прогремела серия взрывов.

Кроме атаки дронами Россия запускала также ракеты. Так, сначала военные сообщили о ракетной опасности для северных регионов. В частности, в Черниговской области раздавались взрывы. Вероятно, враг ударил там ракетой Х-59.

Ночью существовавшую угрозу баллистики объявили в Одесской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Донецкой и Запорожской областях. Противник ударил баллистикой по Покровскому району Донецкой области.

Справка: Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, чем чаще всего враг пытается бить по Одесщине. По его словам, противник пытается истощить нашу ПВО и искать в ней "пробелы". Поэтому часто прибегает к ударам ракетами Х-59 или Х-31П. Они направлены именно против противовоздушной обороны.