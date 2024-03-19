Сообщается, что в результате атаки пострадали 4 человека – три женщины и мужчина. В момент удара они отдыхали в собственных домах.

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Атака на Селидово

Российские оккупанты 19 марта примерно в 02.30 обстреляли Селидово. Для атаки на мирных граждан они использовали две ракеты С-300 – под обстрелом оказался частный сектор города. Отмечается, что в результате террористической атаки оккупантов есть раненые.

Ранены 4 гражданских лица. Повреждены 24 частных домовладения,

– сообщили в городском совете.

Речь идет о трех женщинах в возрасте 64, 65 и 82 года, а также 58-летний мужчина. Они получили минно-взрывные травмы, ушибы, сотрясение головного мозга и переломами ребер – пострадавшим оказана неотложная медицинская помощь. Они во время атаки находились в домах.

Кроме этого, прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны

Последствия удара по городу Селидово: смотрите фото

Ракетные удары по Украине