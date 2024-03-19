Как рассказали журналисты "Суспільного" ракетный удар повредил дом пожилой женщины. В момент удара она, к счастью, была не дома.
Смотрите также Превращают российскую технику в фарш: как ВСУ применяют французские САУ CAESAR
Разрушения в Селидово
Ночью россияне ударили из С-300 по Селидовому, в результате чего было повреждено 24 частных домовладения. Атака оккупантов повредила и дом 73-летней жительницы Нины. В эту ночь она находилась не дома – пошла в гости.
Как рассказала женщина, уже когда возвращалась утром, она увидела разбитый дом. Это уже не впервые ей приходится восстанавливать свой дом после российских атак. С начала полномасштабного вторжения это третий случай.
Последствия атаки по городу Селидово: смотрите видео
В Селидовском городском совете сообщали, что в результате удара были ранены 4 человека. Речь идет о трех женщинах в возрасте 64, 65 и 82 года, а также 58-летнего мужчины. Они получили минно-взрывные травмы, ушибы, сотрясение головного мозга и переломами ребер.
Ситуация в Донецкой области
- Несколько дней назад враг нанес удар по промзоне в Славянске, что в Краматорском районе. Было повреждено здание и несколько грузовиков. По сообщениям мэра Славянска, к счастью, обошлось без пострадавших.
- Россияне поздно вечером 12 марта российские захватчики ударили по Мирнограду – они ударили по многоэтажке. К сожалению, есть жертвы. Сообщается, что 2 человека погибли, еще 5 получили ранения. Из-под завалов вытащили 13-летнюю девочку – она не получила травм.
- Ночью 10 марта оккупанты атаковали дронами Доброполье. В результате ударов повреждены 2 административных здания и 2 частных дома. Под завалами оказались два человека. К сожалению, спасти их не удалось – они погибли.