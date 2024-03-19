Как рассказали журналисты "Суспільного" ракетный удар повредил дом пожилой женщины. В момент удара она, к счастью, была не дома.

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Разрушения в Селидово

Ночью россияне ударили из С-300 по Селидовому, в результате чего было повреждено 24 частных домовладения. Атака оккупантов повредила и дом 73-летней жительницы Нины. В эту ночь она находилась не дома – пошла в гости.

Как рассказала женщина, уже когда возвращалась утром, она увидела разбитый дом. Это уже не впервые ей приходится восстанавливать свой дом после российских атак. С начала полномасштабного вторжения это третий случай.

Последствия атаки по городу Селидово: смотрите видео

В Селидовском городском совете сообщали, что в результате удара были ранены 4 человека. Речь идет о трех женщинах в возрасте 64, 65 и 82 года, а также 58-летнего мужчины. Они получили минно-взрывные травмы, ушибы, сотрясение головного мозга и переломами ребер.

Ситуация в Донецкой области