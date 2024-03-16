Известно, что враг нанес удар именно по промзоне в Славянске, что в Краматорском районе.
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Последствия вражеского обстрела
Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях рассказал о тяжелой ночи для Славянска.
Он отметил, что накануне вечером оккупанты нанесли ракетный удар по городу. В результате атаки повреждено промышленное здание и несколько грузовиков.
Суббота, 16 марта. В Славянске снова недоброе утро! Вчера, около 23:00, враг нанес ракетный удар по промышленной зоне города. Повреждено промышленное здание и три грузовика,
– рассказал Вадим Лях.
Также председатель Славянской городской военной администрации рассказал, есть ли пострадавшие в результате удара российской армии. По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.
Последствия вражеского удара по Славянску / Фото Вадим Лях
"Берегите себя. Держимся. Мы вместе", – резюмировал Лях.
Атака российской армии по Славянску 17 февраля: основное
- Вечером 17 февраля оккупанты обстреляли Славянск и Краматорск ракетами.
- Председатель Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что Славянск обстреляли около восьми вечера.
- Известно, что российская армия попала в школу № 18, где были расположены социальная столовая, пункт несокрушимости и один из пунктов выдачи гуманитарной помощи.