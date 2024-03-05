Часов Яр имеет стратегическое значение для противника. Боец ВСУ Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что даст врагу продвижение на Бахмутском направлении.
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Какие города в опасности
Часов Яр – это населенный пункт, который граничит с оккупированным Бахмутом. Далее за ним расположены городские агломерации Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск.
Захватив Часов Яр, противник попытается развивать свои наступательные действия в направлении этих городов,
– отметил Березовец.
По его словам, конечная цель этого наступления – захват Славянска. Откуда армия России сможет снова выйти в направлении Изюма, который уже был оккупирован во время полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
Ожесточенные бои там идут с середины 2023 года. Все усилия противника захватить город терпели неудачу. Ведь там находятся мотивированные и подготовленные подразделения Вооруженных Сил Украины, поэтому для россиян ситуация там не складывается положительно,
– сказал боец ВСУ.
К тому же все попытки выйти за пределы Бахмута в большинстве случаев терпели неудачу. Березовец напомнил, что в мае 2023 года российские захватчики завладели руинами Бахмута и с тех пор не имеют серьезно прогресса на данном направлении.
Что происходит на Бахмутском направлении: смотрите на карте
Больше о ситуации в районе Бахмута
- В районе Бахмута россияне начали применять новую тактику. Сначала враг наносит удары авиацией и артиллерией, затем под прикрытием дронов переходят в атаку малые штурмовые группы от 10 до 20 человек, а за ними уже движется группа закрепления.
- Россияне не прекращают атаки возле населенного пункта Богдановка, который расположен южнее Часового Яра. Туда оккупанты перебрасывают воздушно-десантные подразделения.
- Представитель 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Роман Гасько сообщил, что полного контроля над Ивановским и Богдановкой в Донецкой области враг не имеет, но ситуация ежедневно меняется.