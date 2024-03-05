Часов Яр имеет стратегическое значение для противника. Боец ВСУ Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что даст врагу продвижение на Бахмутском направлении.

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Какие города в опасности

Часов Яр – это населенный пункт, который граничит с оккупированным Бахмутом. Далее за ним расположены городские агломерации Константиновка, Дружковка, Славянск и Краматорск.

Захватив Часов Яр, противник попытается развивать свои наступательные действия в направлении этих городов,

– отметил Березовец.

По его словам, конечная цель этого наступления – захват Славянска. Откуда армия России сможет снова выйти в направлении Изюма, который уже был оккупирован во время полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Ожесточенные бои там идут с середины 2023 года. Все усилия противника захватить город терпели неудачу. Ведь там находятся мотивированные и подготовленные подразделения Вооруженных Сил Украины, поэтому для россиян ситуация там не складывается положительно,

– сказал боец ВСУ.

К тому же все попытки выйти за пределы Бахмута в большинстве случаев терпели неудачу. Березовец напомнил, что в мае 2023 года российские захватчики завладели руинами Бахмута и с тех пор не имеют серьезно прогресса на данном направлении.

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