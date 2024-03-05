Собственно, в эфире национального телемарафона представитель 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Роман Гасько прокомментировал ситуацию на Бахмутском направлении. По его словам, хотя бои ведутся с высокой интенсивностью, радикальных изменений на линии фронта не происходит, – информирует 24 Канал.

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Неуступчивость защитников

Гасько отметил, что ситуация с контролем над Ивановским и Богдановкой в Донецкой области ежедневно меняется, но полного контроля враг не имеет. Он также отметил, что оккупанты пытаются прорваться к Часовому Яру, используя все возможные виды вооружения.

Ситуация меняется постоянно в разные стороны, но говорить о полном контроле над тем или иным населенным пунктом по всей линии соприкосновения на нашем направлении не представляется возможным,

– акцентировал Гасько.

Представитель 80-й ОШБр также обратил внимание на рост роли дронов в боевых действиях, указывая на необходимость средств радиоэлектронной борьбы для эффективного противодействия. С наступлением лучшей погоды, по его словам, враг увеличивает использование бронетехники.

Дроны из-за своей точности и интенсивности применения сейчас доминируют. Поэтому РЭБ, как средства борьбы против дронов, одна из самых актуальных потребностей по все линии соприкосновения для защиты личного состава, вооружения и техники. Также они нужны для возможности ведения эффективных боевых действий.

Что нужно знать