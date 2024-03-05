Власне, в ефірі національного телемарафону речник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Роман Гасько прокоментував ситуацію на Бахмутському напрямку. За його словами, хоча бої ведуться з високою інтенсивністю, радикальних змін на лінії фронту не відбувається, – інформує 24 Канал.
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Непоступливість захисників
Гасько зазначив, що ситуація з контролем над Іванівським та Богданівкою в Донецькій області щодня змінюється, але повного контролю ворог не має. Він також наголосив, що окупанти намагаються прорватися до Часового Яру, використовуючи всі можливі види озброєння.
Ситуація змінюється постійно в різні сторони, але говорити про повний контроль над тим чи тим населеним пунктом по всій лінії зіткнення на нашому напрямку не є можливим,
– акцентував Гасько.
Речник 80-ї ОШБр також звернув увагу на зростання ролі дронів у бойових діях, вказуючи на необхідність засобів радіоелектронної боротьби для ефективної протидії. З настанням кращої погоди, за його словами, ворог збільшує використання бронетехніки.
Дрони через свою точність й інтенсивність застосування зараз домінують. Тому РЕБ, як засоби боротьби проти дронів, одна з найактуальніших потреб по всі лінії зіткнення для захисту особового складу, озброєння та техніки. Також вони потрібні для можливості ведення ефективних бойових дій.
Що потрібно знати
- На початку березня 2024 року Ілля Євлаш, начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця", повідомив про жорстокі бої в Іванівському, де українські військові героїчно чинять опір атакам російських загарбників.
- Водночас російські війська намагаються наступати в Богданівці, перекидаючи туди десантні підрозділи та бойовий резерв, що свідчить про їхні наміри щодо Часового Яру.
- Противник здійснює спроби пробитися вглиб нашої оборони, але українські захисники тримають лінію зіткнення та не дають йому рухатися вперед.
- Військовий оглядач Денис Попович наголосив на стратегічному значенні Часового Яру, зазначивши, що втрата цієї висоти може відкрити шлях ворогу на фланг і в тил українських військ, що перебувають на південь від Бахмута.