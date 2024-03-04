Тому потрібно готувати фортифікацію. Це 24 Каналу зауважив військовий оглядач Денис Попович.
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"Їм потрібен Часів Яр. Це теж тактична висота. Тобто основна загроза для Часового Яру зберігається. Можна прогнозувати, що рано чи пізно бої містом можуть розпочатися. Там треба готувати фортифікацію", – підкреслив він.
Ворог хоче захопити Часів Яр
Денис Попович зазначив, що сценарій захоплення росіянами Часового Яру є дуже небезпечним. У такому випадку відкривається шлях на фланг і в тил українського угрупування, яке перебуває на південь від Бахмута.
Це висота, відкривається шлях на фланг і в тил угрупування українських військ, яке перебуває на південь від Бахмута. Може бути відступ з цієї локації. І відкривається шлях на Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ. Тобто це небезпечно,
– пояснив військовий оглядач.
План загарбників – вийти на адміністративні кордони Донецької області. Тому вони хочуть вийти на Слов’янсько-Краматорську агломерацію. Бо Слов'янськ та Краматорськ – це ті пункти, через які їм потрібно пройти для того, щоб виконати своє завдання.
Ситуація на Бахмутському напрямку: останні новини
- Начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш повідомив, що російська армія перекидає свої резерви та продовжує тиснути на наші підрозділи біля Бахмута. Водночас ЗСУ намагаються закріпитися та не дати ворогу просуватися вперед.
- У районі Бахмута росіяни зосередили 60 тисяч особового складу, 185 танків, майже 1500 бойових броньованих машин різних типів, близько 1000 артилерійських систем різних калібрів та майже півтори сотні РСЗВ.
- Ілля Євлаш розповів, що ворог перекидає на Бахмутський напрямок резерви, намагаючись наблизитися до Часового Яру. Наразі бої тривають у населених пунктах, які відкривають дорогу до Часового Яру. Мовиться про селище Іванівське. Також окупанти не припиняють атаки поблизу населеного пункту Богданівка, розташованого північніше від Часового Яру.
- У Генштабі ЗСУ заявили, що за минулу добу на Бахмутському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Андріївка Донецької області.