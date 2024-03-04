Поэтому нужно готовить фортификацию. Это 24 Каналу отметил военный обозреватель Денис Попович.

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"Им нужен Часов Яр. Это тоже тактическая высота. То есть основная угроза для Часового Яра сохраняется. Можно прогнозировать, что рано или поздно бои городом могут начаться. Там нужно готовить фортификацию", – подчеркнул он.

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Денис Попович отметил, что сценарий захвата россиянами Часового Яра является очень опасным. В таком случае открывается путь на фланг и в тыл украинской группировки, которая находится на юг от Бахмута.

Это высота, открывается путь на фланг и в тыл группировки украинских войск, которая находится на юг от Бахмута. Может быть отступление из этой локации. И открывается путь на Дружковку, Славянск, Краматорск. То есть это опасно,

– объяснил военный обозреватель.

План захватчиков – выйти на административные границы Донецкой области. Поэтому они хотят выйти на Славянско-Краматорскую агломерацию. Потому что Славянск и Краматорск – это те пункты, через которые им нужно пройти для того, чтобы выполнить свою задачу.

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