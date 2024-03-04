Поэтому нужно готовить фортификацию. Это 24 Каналу отметил военный обозреватель Денис Попович.
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"Им нужен Часов Яр. Это тоже тактическая высота. То есть основная угроза для Часового Яра сохраняется. Можно прогнозировать, что рано или поздно бои городом могут начаться. Там нужно готовить фортификацию", – подчеркнул он.
Враг хочет захватить Часов Яр
Денис Попович отметил, что сценарий захвата россиянами Часового Яра является очень опасным. В таком случае открывается путь на фланг и в тыл украинской группировки, которая находится на юг от Бахмута.
Это высота, открывается путь на фланг и в тыл группировки украинских войск, которая находится на юг от Бахмута. Может быть отступление из этой локации. И открывается путь на Дружковку, Славянск, Краматорск. То есть это опасно,
– объяснил военный обозреватель.
План захватчиков – выйти на административные границы Донецкой области. Поэтому они хотят выйти на Славянско-Краматорскую агломерацию. Потому что Славянск и Краматорск – это те пункты, через которые им нужно пройти для того, чтобы выполнить свою задачу.
Ситуация на Бахмутском направлении: последние новости
- Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш сообщил, что российская армия перебрасывает свои резервы и продолжает давить на наши подразделения возле Бахмута. В то же время ВСУ пытаются закрепиться и не дать врагу продвигаться вперед.
- В районе Бахмута россияне сосредоточили 60 тысяч личного состава, 185 танков, почти 1500 боевых бронированных машин различных типов, около 1000 артиллерийских систем различных калибров и почти полторы сотни РСЗО.
- Илья Евлаш рассказал, что враг перебрасывает на Бахмутское направление резервы, пытаясь приблизиться к Часовому Яру. Сейчас бои продолжаются в населенных пунктах, которые открывают дорогу к Часовому Яру. Говорится о поселке Ивановское. Также оккупанты не прекращают атаки вблизи населенного пункта Богдановка, расположенного севернее Часового Яра.
- В Генштабе ВСУ заявили, что за минувшие сутки на Бахмутском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское и Андреевка Донецкой области.