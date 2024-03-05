Часів Яр має стратегічне значення для противника. Боєць ЗСУ Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що дасть ворогу просування на Бахмутському напрямку.

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Які міста в небезпеці

Часів Яр – це населений пункт, який межує з окупованим Бахмутом. Далі за ним розташовані міські агломерації Костянтинівка, Дружківка, Слов'янськ та Краматорськ.

Захопивши Часів Яр, противник спробує розвивати свої наступальні дії у напрямку цих міст,

– зауважив Березовець.

За його словами, кінцева мета цього наступу – захоплення Слов'янська. Звідки армія Росії зможе знову вийти у напрямку Ізюма, який вже був окупований під час повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року.

Запеклі бої там точаться з середини 2023 року. Всі зусилля противника захопити місто зазнавали невдач. Адже там перебувають вмотивовані та підготовлені підрозділи Збройних Сил України, тому для росіян ситуація там не складається позитивно,

– мовив боєць ЗСУ.

До того ж всі спроби вийти за межі Бахмута у більшості випадків зазнавали невдач. Березовець нагадав, що у травні 2023 року російські загарбники заволоділи руїнами Бахмута й відтоді не мають серйозно прогресу на даному напрямку.

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