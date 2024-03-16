Відомо, що ворог завдав удару саме по промзоні у Слов'янську, що в Краматорському районі.

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Наслідки ворожого обстрілу

Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях розповів про важку ніч для Слов'янська.

Він зазначив, що напередодні ввечері окупанти завдали ракетного удару по місту. Внаслідок атаки пошкоджено промислову будівлю і декілька вантажівок.

Субота, 16 березня. У Словʼянську знов недобрий ранок! Вчора, близько 23:00, ворог завдав ракетного удару по промисловій зоні міста. Пошкоджена промислова будівля і три вантажівки,

– розповів Вадим Лях.

Також голова Слов'янської міської військової адміністрації розповів, чи є постраждалі внаслідок удару російської армії. За його словами, на щастя, обійшлося без постраждалих.



Наслідки ворожого удару по Слов'янську / Фото Вадим Лях

"Бережіть себе. Тримаємося. Ми разом", – резюмував Лях.

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