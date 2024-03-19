Президент України пояснив, що Україна довела, що може ефективно збивати ворожі ракети, дрони та знищувати авіацію окупантів. І це рятує тисячі життів та дає можливість працювати нашій економіці.

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Що відомо про атаку росіян по Україні в березні

Лише від початку цього березня російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 "Шахедів" майже 900 керованих авіабомб,

– заявив Зеленський.

Президент додав, що ми потребуємо більшого захисту, тобто реалістичної кількості систем ППО, які є в наших партнерів.

Зеленський пояснив, що Patriot та інші системи ППО мають робити те, заради чого створювались – захищати життя людей, а не припадати пилом на зберіганні.

Президент подякував всім, хто допомагає та вкотре запевнив, що російський терор повинен програти.

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