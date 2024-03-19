Президент України пояснив, що Україна довела, що може ефективно збивати ворожі ракети, дрони та знищувати авіацію окупантів. І це рятує тисячі життів та дає можливість працювати нашій економіці.
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Що відомо про атаку росіян по Україні в березні
Лише від початку цього березня російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 "Шахедів" майже 900 керованих авіабомб,
– заявив Зеленський.
Президент додав, що ми потребуємо більшого захисту, тобто реалістичної кількості систем ППО, які є в наших партнерів.
Зеленський пояснив, що Patriot та інші системи ППО мають робити те, заради чого створювались – захищати життя людей, а не припадати пилом на зберіганні.
Президент подякував всім, хто допомагає та вкотре запевнив, що російський терор повинен програти.
Росія випустила по Україні сотні дронів, ракет та авіабомб: дивіться відео
Останні новини про атаки росіян
- Росія ледь не щоночі атакує Україну "Шахедами" та ракетами. У ніч проти 18 березня ворог випустив по Україні 22 дрони-камікадзе, 5 зенітних керованих ракет С-300/С-400 та 2 керовані авіаційні ракети Х-59. Наша ППО збила 17 "Шахедів", були влучання.
- Проти 17 березня по Україні прилетіло 5 зенітних керованих ракет С-300, 2 керовані авіаційні ракети Х-59, 16 БпЛА типу Shahed. Наші військові збили 14 дронів. На жаль, були влучання на Одещині.
- Поліція 19 березня розповіла, що у Вінницькій області надійшло 4 повідомлення про виявлення уламків дронів на території регіону. Врешті поліцейські вибухотехніки виявили один з дронів у майже цілому стані.