Президент Украины объяснил, что Украина доказала, что может эффективно сбивать вражеские ракеты, дроны и уничтожать авиацию оккупантов. И это спасает тысячи жизней и дает возможность работать нашей экономике.

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Что известно об атаке россиян по Украине в марте

Только с начала этого марта российские войска применили 130 ракет различных типов, более 320 "Шахедов" почти 900 управляемых авиабомб,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что мы нуждаемся в большей защите, то есть реалистичного количества систем ПВО, которые есть у наших партнеров.

Зеленский объяснил, что Patriot и другие системы ПВО должны делать то, ради чего создавались – защищать жизни людей, а не пылиться на хранении.

Президент поблагодарил всех, кто помогает и в очередной раз заверил, что российский террор должен проиграть.

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