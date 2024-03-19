Президент Украины объяснил, что Украина доказала, что может эффективно сбивать вражеские ракеты, дроны и уничтожать авиацию оккупантов. И это спасает тысячи жизней и дает возможность работать нашей экономике.
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Что известно об атаке россиян по Украине в марте
Только с начала этого марта российские войска применили 130 ракет различных типов, более 320 "Шахедов" почти 900 управляемых авиабомб,
– заявил Зеленский.
Президент добавил, что мы нуждаемся в большей защите, то есть реалистичного количества систем ПВО, которые есть у наших партнеров.
Зеленский объяснил, что Patriot и другие системы ПВО должны делать то, ради чего создавались – защищать жизни людей, а не пылиться на хранении.
Президент поблагодарил всех, кто помогает и в очередной раз заверил, что российский террор должен проиграть.
Россия выпустила по Украине сотни дронов, ракет и авиабомб: смотрите видео
Последние новости об атаках россиян
- Россия едва ли не каждую ночь атакует Украину "Шахедами" и ракетами. В ночь на 18 марта враг выпустил по Украине 22 дрона-камикадзе, 5 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59. Наша ПВО сбила 17 "Шахедов", были попадания.
- Против 17 марта по Украине прилетело 5 зенитных управляемых ракет С-300, 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, 16 БпЛА типа Shahed. Наши военные сбили 14 дронов. К сожалению, были попадания в Одесской области.
- Полиция 19 марта сообщила, что в Винницкой области поступило 4 сообщения об обнаружении обломков дронов на территории региона. В конце полицейские взрывотехники обнаружили один из дронов в почти целом состоянии.