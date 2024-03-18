Воздушная тревога звучала почти во всех областях Украины. Взрывы были по меньшей мере в Харьковской области, ПВО работала в Киевской и Днепропетровской областях.

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Что известно об атаке "Шахедами"

В результате боевой работы в ночь на 18 марта 2024 года сбито 17 из 22 ударных БпЛА,
– сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что Россия в ночь на 18 марта атаковала Украину:

  • 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковской области,
  • 2 управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумской области,
  • 22-мя ударными БпЛА типа Shahed из российского Приморско-Ахтарска.

В результате боевой работы сбито 17 "Шахедов" в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской областей,
– заявили военные.

Воздушные силы ВСУ сбили 17 Шахедов
ВСУ уничтожили большинство вражеских "Шахедов"

Воздушные силы ВСУ уточнили, что к отражению воздушного нападения привлекали:

  • зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск,
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины,
  • средства радиоэлектронной борьбы.