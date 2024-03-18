В общем, россияне запустили 22 беспилотника. Украинские защитники в течение нескольких часов отражали атаку и ликвидировали 17 дронов-камикадзе.

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Какие последствия ночной атаки в Киевской области

Как сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, в ночь на 18 марта россияне в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Часть беспилотников оккупанты направили на Киевскую область.

Тревога в Киевской области продолжалась более 2 часов. В это время силы ПВО отражали вражескую атаку. Украинские защитники разрушили циничные планы врага, поэтому повреждений и пострадавших в результате ночной атаки нет.

Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют. Спасибо нашим силам ПВО за удачную работу,

– говорится в сообщении Кравченко.

В ОВА добавили, что сейчас оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

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