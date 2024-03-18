В общем, россияне запустили 22 беспилотника. Украинские защитники в течение нескольких часов отражали атаку и ликвидировали 17 дронов-камикадзе.
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Какие последствия ночной атаки в Киевской области
Как сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, в ночь на 18 марта россияне в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Часть беспилотников оккупанты направили на Киевскую область.
Тревога в Киевской области продолжалась более 2 часов. В это время силы ПВО отражали вражескую атаку. Украинские защитники разрушили циничные планы врага, поэтому повреждений и пострадавших в результате ночной атаки нет.
Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют. Спасибо нашим силам ПВО за удачную работу,
– говорится в сообщении Кравченко.
В ОВА добавили, что сейчас оперативные службы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.
Ночная атака "Шахедами": главное
- Враг запустил "Шахеды" вечером 17 марта. Беспилотники запускали в несколько волн и небольшими группами. Так, системы и средства ПВО работали в пределах 9 областей.
- Под прицелом врага оказалась Кировоградская область. Так, оккупанты нанесли 9 ударов по 5 объектам промышленности на Кировоградщине, один из которых – критически поврежден. Кроме того, повреждений также получили 11 жилых домов. О жертвах и пострадавших не сообщалось.
- Мощные взрывы также раздавались ночью в Кременчугском районе Полтавской области. В ОВА заявили, что в результате атаки в регионе разрушений и пострадавших не зафиксировано.
- В Кривом Роге обломки сбитого "Шахеда" упали на пятиэтажку. Как следствие – возник пожар. В ОВА сообщили, что повреждена крыша, но квартиры уцелели и обошлось без пострадавших.
- Ночью враг наносил удары не только "Шахедами", но и ракетами. Так, оккупанты запустили 5 ракет С-300/С-400 по Харьковской области. Под ударом оказалась пожарная часть. На момент атаки там находилось 11 спасателей. Известно, что один из пожарных получил ранение руки – он получил помощь на месте. Также есть повреждения. Так, в здании пожарной части выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть. Также повреждены 4 пожарно-спасательные машины.