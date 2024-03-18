Председатель Светловодской городской территориальной общины Андрей Малицкий уточняет, что в результате атаки на 18 марта одно предприятие критически повреждено. В то же время погибших среди людей нет.

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Атака дронов на Кировоградщину

Отметим, что выпускали российские оккупанты именно дроны-камикадзе типа "Шахед" по Кировоградской области. Во время обстрела пострадали также здания гражданской инфраструктуры – жилые дома.

Зафиксировано 9 прилетов по объектам промышленности. По предварительной информации, повреждения получили 11 жилых домов и 5 предприятия промышленности. Одно критично. Без жертв,

– пишет Малицкий.

По словам чиновника, все соответствующие подразделения, в частности спасатели, выехали на место событий. Было проведено визуальное обследование окружающей территории и близлежащих домов.