Голова Світловодської міської територіальної громади Андрій Маліцький уточнює, що внаслідок атаки проти 18 березня одне підприємство критично пошкоджене. Водночас загиблих серед людей немає.
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Атака дронів на Кіровоградщину
Зазначимо, що випускали російські окупанти саме дрони-камікадзе типу "Шахед" по Кіровоградській області. Під час обстрілу постраждали також будівлі цивільної інфраструктури – житлові будинки.
Зафіксовано 9 прильотів по об'єктах промисловості. За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали 11 житлових будинків та 5 підприємства промисловості. Одне критично. Без жертв,
– пише Маліцький.
За словами посадовця, усі відповідні підрозділи, зокрема рятувальники, виїхали на місце подій. Було проведено візуальне обстеження навколишньої території та прилеглих будинків.
Більше про нічний обстріл
- Загалом повітряна тривога в Кіровоградській області тривала майже три години. Власне, з 22:16 (17 березня) до 01:16 (18 березня). Людей небезпідставно закликали не нехтувати небезпекою та спускатися в укриття.
- За інформацією Повітряних сил, вночі знищили 17 російських ударних БпЛА у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей. Усього окупанти випустили 22 "Шахеди".
- Важливо, що у Кривому Розі Дніпропетровської області уламки ворожого дрона впали на п'ятиповерхівку. Там спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники. Було пошкоджено дах цивільної будівлі, але самі квартири цілі. Ніхто не постраждав з людей.