Голова Світловодської міської територіальної громади Андрій Маліцький уточнює, що внаслідок атаки проти 18 березня одне підприємство критично пошкоджене. Водночас загиблих серед людей немає.

Дивіться також Окупанти атакували Полтавщину БпЛА: в ОВА розповіли, чи є руйнування

Атака дронів на Кіровоградщину

Зазначимо, що випускали російські окупанти саме дрони-камікадзе типу "Шахед" по Кіровоградській області. Під час обстрілу постраждали також будівлі цивільної інфраструктури – житлові будинки.

Зафіксовано 9 прильотів по об'єктах промисловості. За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали 11 житлових будинків та 5 підприємства промисловості. Одне критично. Без жертв,

– пише Маліцький.

За словами посадовця, усі відповідні підрозділи, зокрема рятувальники, виїхали на місце подій. Було проведено візуальне обстеження навколишньої території та прилеглих будинків.

Зверніть увагу! О 23:42 (17 березня) Маліцький писав, що Світловодська громада під ударом дронів. Близько 00:18 (18 березня) він доповнив, що наближаються ще дві групи "Шахедів". Також два дрони ще летіло о 01:00.

Більше про нічний обстріл