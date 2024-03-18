Власне, у ніч на 18 березня було неспокійно у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін зазначає, що вибухи долинали навіть із сусідніх регіонів.

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Атака "Шахедів" на Полтавщину

За словами посадовця, немає людей, які постраждали внаслідок цього обстрілу дронами типу "Шахед" з боку російських загарбників. Також не зафіксовано руйнування інфраструктурних об'єктів.

Ворог атакував Полтавщину БпЛА. Звуки вибухів чули у Кременчуцькому районі, а також із сусідніх областей. На щастя, постраждалих та руйнувань інфраструктури не зафіксовано,

– заявив Пронін.

Голова Полтавської ОВА водночас подякував вогневим групам та Повітряним силам за захист українського неба. Очевидно, якби не наші воїни, то доводилось би говорити про куди гірші наслідки атаки "Шахедів".

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