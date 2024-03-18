Власне, у ніч на 18 березня було неспокійно у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін зазначає, що вибухи долинали навіть із сусідніх регіонів.
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Атака "Шахедів" на Полтавщину
За словами посадовця, немає людей, які постраждали внаслідок цього обстрілу дронами типу "Шахед" з боку російських загарбників. Також не зафіксовано руйнування інфраструктурних об'єктів.
Ворог атакував Полтавщину БпЛА. Звуки вибухів чули у Кременчуцькому районі, а також із сусідніх областей. На щастя, постраждалих та руйнувань інфраструктури не зафіксовано,
– заявив Пронін.
Голова Полтавської ОВА водночас подякував вогневим групам та Повітряним силам за захист українського неба. Очевидно, якби не наші воїни, то доводилось би говорити про куди гірші наслідки атаки "Шахедів".
Більше про неспокійну ніч
- У ніч проти 18 березня Кременчуцький район зазнав атаки дронами-камікадзе "Шахед", що викликало серію вибухів. Повітряну тривогу оголосили о 22:53, а перший вибух пролунав приблизно через 20 хвилин. Журналісти повідомили про це близько 23:00 (17 березня), а також через дві години – близько 01:00 (18 березня).
- Полтавщина не була єдиним регіоном, що зазнав атаки. "Шахеди" фіксували по всій території України. Зокрема, вибухи лунали також у Кривому Розі та на Хмельниччині, куди також ворог запускав дрони-камікадзе. Повітряні сили ЗСУ – не дрімали й активно працювали.
- У Київській області було зафіксовано активність БпЛА, і сили ППО працювали над знищенням повітряних цілей. Мешканців закликали до обережності та інформаційної тиші, щоб не розкривати позиції захисників. У Дніпропетровській області ППО знищили безпілотник над Синельниківським районом, очистивши небо від загрози.
- Російські окупанти також завдали ракетних ударів по Харківській області, внаслідок чого постраждала пожежна частина. Один рятувальник був травмований, а будівля пожежної частини та пожежно-рятувальні машини зазнали значних пошкоджень. ДСНС заявила, що Росія свідомо нищить тих, хто захищає безпеку мирного населення.