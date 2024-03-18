02:53, 18 березня

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що у Збройних Сил України на Сході закінчуються боєприпаси, тому вони вимушені відступають на другу та третю лінії оборони.

Росіяни продовжують намагатися просунутися на захід. Їм потрібна підтримка, і вона нам потрібна зараз,

– зазначив посадовець.

За словами Кірбі, виділення озброєння для нашої держави не загрожує національній безпеці Сполучених Штатів Америки.