Понедельник, 18 марта, – это уже семьсот пятьдесят четвертые сутки с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В этом материале 24 Канал рассказывает самые свежие главные новости.

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02:53, 18 марта

ВСУ не хватает снарядов

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вооруженных Сил Украины на Востоке заканчиваются боеприпасы, поэтому они вынуждены отступают на вторую и третью линии обороны.

Россияне продолжают пытаться продвинуться на запад. Им нужна поддержка, и она нам нужна сейчас,
– отметил чиновник.

По словам Кирби, выделение вооружения для нашего государства не угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.

02:11, 18 марта

Госпожа министр обороны Испании Маргарита Роблес отметила, что российская баллистика способна достать Европу. По ее словам, Запад не осознает той огромной опасности, которая существует сейчас.

Неспокойная ночь

Около 23:00 (17 марта) и 01:00 (18 марта) взрывы слышали в Кременчуге, что в Полтавской области. Перед тем были сообщения, что россияне запускают "Шахеды".

Также ночью взрывы раздавались в Кривом Роге и в Хмельницкой области.

Кроме того, в Киевской ОВА отметили, что в воздушном пространстве зафиксировали БПЛА. И что по воздушным целям работают силы ПВО.

00:16, 18 марта

Закончились так называемые выборы в России, победу на которых одержал Владимир Путин, что не стало большой неожиданностью.

Мы все одна команда... Источником власти в России является народ,
– цинично заявлял он.

Также кремлевский главарь подчеркнул: все решения, которые принимает он, является волей россиян. По словам самопровозглашенного президента, голоса людей вместе составляют "единую народную волю".