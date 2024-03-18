02:53, 18 марта

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у Вооруженных Сил Украины на Востоке заканчиваются боеприпасы, поэтому они вынуждены отступают на вторую и третью линии обороны.

Россияне продолжают пытаться продвинуться на запад. Им нужна поддержка, и она нам нужна сейчас,

– отметил чиновник.

По словам Кирби, выделение вооружения для нашего государства не угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.