07:22, 17 марта

Ночью 17 марта враг атаковал Юг 16 "Шахедами". 13 из них были сбиты над Одесской областью. Еще один в Николаевской области.

К сожалению, не обошлось без попаданий.

В Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий.

Пожары удалось оперативно ликвидировать. К счастью, люди не пострадали.