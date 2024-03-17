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Ночью Россия ударила 16 "Шахедами": сколько удалось сбить
Ночью 17 марта враг атаковал Юг 16 "Шахедами". 13 из них были сбиты над Одесской областью. Еще один в Николаевской области.
К сожалению, не обошлось без попаданий.
В Одесском районе повреждены два законсервированных агропредприятия. Там вспыхнули пожары, произошло разрушение промышленных зданий.
Пожары удалось оперативно ликвидировать. К счастью, люди не пострадали.
Где еще произошел "хлопок" в стране-агрессоре
Также оккупанты заявили об атаке дронов под Москвой, Ростовом, Белгородом и Калугой.
Шумно было и в окрестностях столицы Москвы, и в Ростовской и Белгородской областях.
Под Москвой дроны сбивали возле Домодедова, а также в Раменском и Ступинском городских округах.
Горячо было и в Ростовской, Белгородской и Калужской областях. В частности, возле поселка Октябрьское четыре дрона якобы сбросили взрывные устройства. В результате взрывов традиционно "пострадавших нет". Зато есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения.
Всего в России сообщают о 35 сбитых дронов.
В России горел НПЗ в Краснодарском крае
Ночью в стране-агрессоре ударные БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Славянск-на-Кубани.
Россияне ударили баллистикой по Донецкой области
Около 2 ночи в Донецкой области раздавались взрывы. Россияне атаковали Покровский район, используя баллистические ракеты.
Взрывы в Черниговской и Одесской областях
Ночью оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. В частности, в Одесской области раздавалась серия взрывов. Там ПВО вела работу по вражеским беспилотникам.
На Черниговщине тоже было громко. Предварительно, противник ударил ракетой Х-59.