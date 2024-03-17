Про події на фронті, "бавовну" у Росії, важливі політичні заяви та рішення світових лідерів щодо допомоги нашій державі – читайте у тексті 24 Каналу.
Дивіться також Чи можуть дрони замінити артилерію: Коваленко оцінив можливості БпЛА
Вночі Росія вдарила 16 "Шахедами": скільки вдалося збити
Вночі 17 березня ворог атакував Південь 16 "Шахедами". 13 з них було збито над Одещиною. Ще один у Миколаївській області.
На жаль, не минулося без влучань.
В Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель.
Пожежі вдалося оперативно ліквідувати. На щастя, люди не постраждали.
Де ще сталася "бавовна" у країні-агресорці
Також окупанти заявили про атаку дронів під Москвою, Ростовим, Бєлгородом і Калугою.
Гучно було й на околицях столиці Москви, і в Ростовській і Бєлгородській областях.
Під Москвою дрони збивали біля Домодєдова, а також у Раменському та Ступінському міських округах.
Гаряче було й у Ростовській, Бєлгородській і Калузькій областях. Зокрема, біля селища Октябрське чотири дрони начебто скинули вибухові пристрої. Внаслідок вибухів традиційно "постраждалих немає". Натомість є пошкодження на лініях електро- та газопостачання.
Загалом у Росії повідомляють про 35 збитих дронів.
У Росії палав НПЗ у Краснодарському краї
Вночі у країні-агресорці ударні БпЛА атакували нафтопереробний завод у Слов’янськ-на-Кубані.
Росіяни вдарили балістикою по Донеччині
Близько 2 ночі на Донеччині лунали вибухи. Росіяни атакували Покровський район, використовуючи балістичні ракети.
Вибухи на Чернігівщині та Одещині
Вночі окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Зокрема, на Одещині лунала серія вибухів. Там ППО вела роботу по ворожих безпілотниках.
На Чернігівщині теж було гучно. Попередньо, противник вдарив ракетою Х-59.