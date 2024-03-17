07:22, 17 березня

Вночі 17 березня ворог атакував Південь 16 "Шахедами". 13 з них було збито над Одещиною. Ще один у Миколаївській області.

На жаль, не минулося без влучань.

В Одеському районі пошкоджено два законсервованих агропідприємства. Там спалахнули пожежі, сталося руйнування промислових будівель.

Пожежі вдалося оперативно ліквідувати. На щастя, люди не постраждали.