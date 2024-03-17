Такою думкою з 24 Каналом поділився військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що не варто порівнювати дрони з артилерією та будь-якою іншою зброєю. Майбутнє нашої держави полягає у комплексному підході.

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Які можливості мають БпЛА

Військово-політичний оглядач пояснив, що в артилерії та дронів різні функціонали. Безпілотники зазвичай летять зі швидкістю 100 кілометрів на годину. Їм потрібні хвилини, щоб здолати кілометр. З імовірністю 80% їх зіб'ють комплекси радіоелектронної боротьби. Водночас боєприпаси долають кілометр за лічені секунди. До того ж системи РЕБ їх не можуть збити.

Також дальність впливу суттєво відрізняється. Середньостатистична ефективна відстань впливу дрона по лінії боєзіткнення до 5 кілометрів. Натомість снаряд може впливати від 20 до 40 кілометрів. Питання у тому, як використовувати кожний з цих елементів окремо, ефективно та комплексно. Не віддавати перевагу одному й не казати, що майбутнє лише за БпЛА.

Не тільки за дронами. Наша перемога і за стальними та реактивними снарядами, і за ББМ, і за танками. Не дрони будуть звільняти Севастополь та атакувати Керченський міст. Все це комплексно,

– наголосив Коваленко.

Кожна галузь повинна мати технологічний прорив, як-от з дронами. Українські повітряні БпЛА можуть влучати в об'єкти на території Росії на відстані до 1000 кілометрів від кордону з Україною. Еволюціонували також надводні безпілотники, які вже можуть становити загрозу навіть для російських військових кораблів у Новоросійську.

Цікаво! Після нещодавньої модернізації українські надводні дрони Sea Baby здатні доставити майже тонну вибухівки на понад 1000 кілометрів. Це відстань до Очамчире на окупованій території Грузії, де окупанти намагаються створити військово-морську базу.

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