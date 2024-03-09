Звісно, дрони – це невіднятний додатковий інструмент вогневого впливу по ворогу, який є достатньо високоточним. Утім, як розповів 24 Каналу командир батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко, у найближчі 50 років, попри технологічний процес, повністю замінити артилерію в бойових діях навряд вдасться.

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"Не можна стверджувати, що у нас немає боєприпасів певного калібру і зараз FPV-дрони полетять та все знищать. Ні. Артилерія є артилерією", – наголосив командир батальйону ударних БпАК.

Необхідні і БпЛА, і снаряди, і далекобійні ракети

Військовий пояснив, що обов'язково потрібно працювати над збільшенням та масштабуванням виробництва розвідувальних та ударних БпЛА всередині нашої держави. Але водночас активно працювати над тим, щоб міжнародна спільнота виділяла необхідні пакети військової допомоги, й Україна отримувала необхідну кількість боєприпасів як до ствольної артилерії, так і до систем реактивного вогню типу HIMARS.

Нашій державі ще "на позавчора" необхідні далекобійні ракети, як-от Storm Shadow та GLSDB – це те, що допомагає "знекровлювати" ворога в тилових частинах. Чим більше ЗСУ вибивають ворожі склади та логістичні бази в тилу, тим менше отримує забезпечення угрупування противника на передній лінії. А чим більше "знекровлений передок" ворога, тим більше спроможності в українських військових як тримати оборону, так і проводити ударно-штурмові дії, відбиваючи кожний метр української землі.

Тому згідно із запитами Генштабу, які адресуються в бік наших партнерів, я вважаю, що навесні цього року будуть досягнені позитивні результати. Відтак певну кількість боєприпасів ми таки отримаємо. Я в це свято вірю, вони нам дуже-дуже необхідні,

– зазначив Федоренко.

Коли Україна зможе повністю перекрити потребу в БпЛА

Юрій Федоренко розповів, що його підрозділ на початку 2023 року отримував 20% засобів БпЛА від держави та 80% від волонтерських організацій, українців та партнерів, які фінансово підтримували з-за кордону. Станом на березень 2024 року батальйон ударних БпАК "АХІЛЛЕС" отримує 60% безпілотників від держави та 40% від українців і волонтерів.

Позитивні зразки БпЛА, які ефективно зарекомендувалися на фронті, вони масштабувалися в рази у виробництві. Додатково відбувається постійна комунікація між фронтом та виробниками. Тому що той засіб, який був ефективний на початку 2023 року, він вже пройшов 3 – 4 модернізації, щоб продовжувати бути ефективним в поточних реаліях введення бойових дій, бо противник також пристосовується,

– зауважив боєць.

Інтенсивність бойових дій настільки висока, що навіть при максимальному державному фінансуванні та масштабуванні виробництва, перекрити потреби Сил оборони у БпЛА повністю не є можливим у 2024 році. На думку Федоренка, якщо зафіксувати поточну лінію бойового зіткнення та нинішню динаміку, помножити це на масштабування виробництва в Україні та збирання тих чи інших засобів, то повноцінне забезпечення українських військ можливе не раніше другої половини 2025 року.

Україна може невдовзі отримати снаряди від союзників