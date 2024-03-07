Раніше український генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що Україна намагатиметься перехопити ініціативу на полі бою. Проте аналітики переконані, що затримки у допомозі відкладуть цей процес.

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Нова фаза війни для України

Як зазначає WSJ, російська армія атакує українські позиції в кількох точках вздовж 600-мильної лінії фронту. Вона намагається "отримати все" від своєї першої "великої" перемоги в Авдіївці.

Москва розуміє, що українським підрозділам не вистачає солдатів і боєприпасів, але Київ "готується". Мовиться, що землі західніше Авдіївки майорять екскаваторами.

Видання стверджує, що фронт вже більше схожий на будівельний майданчик, ніж на поле бою.

Повідомляється, що зараз Україна намагається побудувати фортифікації, аналогічні тим, які рік тому збудувала Росія. Захист ворога нібито показав "вбивчу ефективність" та дозволив стримати наступ українських військ минулого літа.

За даними WSJ, аналогічне завдання зараз стоїть перед Києвом. Війська розривають землю, створюють протитанкові рови та траншеї, особливо в районах поблизу Авдіївки.

Відповідна кампанія розпочалася у листопаді 2023 року за ініціативи Зеленського. Ще тоді президент України казав, що слід прискорити будівництво і закликав приватні компанії та міжнародних донорів долучитися до процесу.

"Копай та рий"

У понеділок, 4 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відзвітував, що на будівництво фортифікаційних споруд було виділено майже 31 мільярд гривень (близько 800 мільйонів доларів – 24 Канал).

Однак західні посадовці та українські бійці переконані, що так звана кампанія "копай та рий" не принесла ефективних результатів.

Відсутність прогресу стає проблемою для України в той час, як Росія посилює свої атаки. За останні дні вона витіснила українські сили з низки сіл на захід від Авдіївки, хоча пагорби й водойми, розташовані трохи далі на захід, можуть стати природними фортифікаціями, що може використати для захисту Київ,

– запевняє видання.

Водночас віденський аналітик Франц-Штефан Гаді, який нещодавно відвідав прифронтові райони на сході Донбасу, повідомив тривожні прогнози. За його словами, відсутність ешелонованої оборони вздовж лінії фронту має викликати певне занепокоєння в Україні.

Зокрема, ситуація може стати досить критичною для українських сил.

Чи є інші способи ведення

У матеріалі WSJ йдеться, що наші захисники у зоні бойових дій поблизу Авдіївки визнають, що умови не залишають їм інших варіантів.

У тих умовах, в яких ми перебуваємо, нам доводиться копати, окопуватися і будувати самим,

– казав заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

Таким чином війська, призначені для виконання бойових завдань, змушені рити окопи, і часто під обстрілами. Видання зауважує, що складність полягає в тому, що для побудови ефективних фортифікацій лише зусиль з боку "живої сили" замало.

Зазначається, що Жорін сподівається, що лінія оборони в напрямку міста Покровськ є достатньо укріпленою, щоб витримати наступ російських військ, який чекають у найближчі тижні.