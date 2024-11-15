Повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики оновили свою мапу у ніч на 15 листопада.

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Де росіяни мали успіх на фронті

Аналітики Deepstate повідомили, що росіянам вдалося захопити Рівнопіль та просунутися в районі 7 населених пунктів: Плехове, Нова Іллінка, Новодмитрівка, Петрівка, Антонівка, Вознесенка та Новоселидівка.

Попри колосальні втрати в живій силі та техніці, росіяни продовжують тиснути на позиції українських захисників. Зокрема, їм таки вдалося захопити село Рівнопіль у Донецькій області.

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Також окупантам вдалося просунутися біля села Плехове, що розташоване неподалік Суджі в Курській області.

Окупанти тиснуть в Курській області: дивіться на карті

Ворог має частковий успіх на Курахівському напрямку. Окупанти просунулися біля села Нова Іллінка, Антонівка, Вознесенка та Новоселидівка.

Окупанти просуваються на Курахівському напрямку: дивіться на карті

Також росіяни тиснуть на Покровському напрямку і мають просування поблизу села Петрівка.

Окупанти атакують поблизу Петрівки: дивіться на карті