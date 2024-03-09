Конечно, дроны – это неотъемлемый дополнительный инструмент огневого воздействия по врагу, который является достаточно высокоточным. Однако, как рассказал 24 Каналу командир батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко, в ближайшие 50 лет, несмотря на технологический процесс, полностью заменить артиллерию в боевых действиях вряд ли удастся.
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"Нельзя утверждать, что у нас нет боеприпасов определенного калибра и сейчас FPV-дроны полетят и все уничтожат. Нет. Артиллерия есть артиллерия", – отметил командир батальона ударных БпАК.
Необходимы и БПЛА, и снаряды, и дальнобойные ракеты
Военный объяснил, что обязательно нужно работать над увеличением и масштабированием производства разведывательных и ударных БПЛА внутри нашего государства. Но одновременно активно работать над тем, чтобы международное сообщество выделяло необходимые пакеты военной помощи, и Украина получала необходимое количество боеприпасов как к ствольной артиллерии, так и к системам реактивного огня типа HIMARS.
Нашему государству еще "на позавчера" необходимы дальнобойные ракеты, например Storm Shadow и GLSDB – это то, что помогает "обескровливать" врага в тыловых частях. Чем больше ВСУ выбивают вражеские склады и логистические базы в тылу, тем меньше получает обеспечение группировки противника на передней линии. А чем больше "обескровленный передок" врага, тем больше способности у украинских военных как держать оборону, так и проводить ударно-штурмовые действия, отбивая каждый метр украинской земли.
Поэтому согласно запросам Генштаба, которые адресуются в сторону наших партнеров, я считаю, что весной этого года будут достигнуты положительные результаты. Поэтому определенное количество боеприпасов мы таки получим. Я в это свято верю, они нам очень-очень необходимы,
– отметил Федоренко.
Когда Украина сможет полностью перекрыть потребность в БПЛА
Юрий Федоренко рассказал, что его подразделение в начале 2023 года получало 20% средств БпЛА от государства и 80% от волонтерских организаций, украинцев и партнеров, которые финансово поддерживали из-за рубежа. По состоянию на март 2024 года батальон ударных БпАК "АХИЛЛЕС" получает 60% беспилотников от государства и 40% от украинцев и волонтеров.
Положительные образцы БПЛА, которые эффективно зарекомендовали себя на фронте, они масштабировались в разы в производстве. Дополнительно происходит постоянная коммуникация между фронтом и производителями. Потому что, то средство, который был эффективен в начале 2023 года, он уже прошел 3 – 4 модернизации, чтобы продолжать быть эффективным в текущих реалиях введения боевых действий, потому что противник также приспосабливается,
– заметил боец.
Интенсивность боевых действий настолько высока, что даже при максимальном государственном финансировании и масштабировании производства, перекрыть потребности Сил обороны в БПЛА полностью не представляется возможным в 2024 году. По мнению Федоренко, если зафиксировать текущую линию боевого соприкосновения и нынешнюю динамику, умножить это на масштабирование производства в Украине и сбор тех или иных средств, то полноценное обеспечение украинских войск возможно не ранее второй половины 2025 года.
Украина может вскоре получить снаряды от союзников
- Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля, президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла за рубежом около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть направлены украинским военным за несколько недель. Говорится о 500 тысячах снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметров.
- Впоследствии премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре сообщил, что Норвегия выделит до 153 миллионов долларов на чешскую инициативу по закупке 800 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины. Норвежская поддержка в размере до 1,6 миллиарда норвежских крон обеспечивает полное финансирование инициативы Чехии по снарядов для украинских военных.
- Всего к инициативе Чехии присоединится еще 18 стран. Публично о своем участии заявили Нидерланды, которые выделяют на закупку боеприпасов 250 миллионов евро, и Бельгия, которая предоставит 200 миллионов евро. Франция также поддержала эту инициативу, но о выделении средств не сообщалось.