У Кривому Розі уламки впали на п'ятиповерхівку. Сталася пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджений дах. Втім, самі квартири цілі. Ніхто не постраждав,

– заявили в ОВА.

Вибухотехніки вилучили частину ворожого залізяччя. Аби провести роботи безпечно, вивели майже три десятки мешканців. Тепер уламки знищать. Люди ж вже вдома.

️Тричі агресор обстрілював Нікопольщину. З артилерії цілив по Марганецькій, Мирівській та Червоногригорівській громадах.

Зруйнований приватний будинок. Понівечені 2 господарські споруди, авто, гаражі, теплиці. Зачепило лінію електропередач та газогін.

Загиблих і поранених немає.