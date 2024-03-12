За вечір у Кривому Розі нарахували щонайменше три влучання. Зокрема, було пряме влучення в дев'ятиповерховий будинок та у дах п'ятиповерхівки.

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Рятувальну операцію у Кривому Розі завершили

Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що внаслідок ворожої атаки станом на 22 годину 12 березня є троє загиблих – 2 жінки та 1 чоловік.

Ще близько 40 людей зазнали поранень, з них 10 дітей. У лікарнях міста зараз перебуває 17 доставлених туди поранених дорослих. З них 4 "тяжких" та 1 жінка у вкрай тяжкому стані, а також 9 дітей, один з них у тяжкому стані,

– розповів Вілкул.

Він запевнив, що всім постраждалим надається необхідна допомога, а лікарі борються за життя кожного з поранених.

За словами начальника військової адміністрації міста, внаслідок удару також виникли пожежі у житлових будинках. На місце були направлені рятувальники, всі оперативні та комунальні служби, спеціалізована техніка, також залучено комунальну техніку.

"Наразі пожежі у будинках локалізовані. На цю мить дев'ятьох жителів вдалося врятувати з-під завалів. Також пошкоджені стіни, дахи та вибиті вікна у житлових будинках, під'їздах, магазинах", – зауважив посадовець.

Він також сказав, що обстеження на місцях продовжуються, інформація щодо наслідків ворожої атаки уточнюється. Крім того, роботи щодо усунення наслідків тривають, також проводиться поквартирний обхід у постраждалих будинках.

У Кривому Розі завершили рятувальні роботи / Фото з телеграм-каналу Олександра Вілкула

Вілкул також підкреслив, що на місцях влучання розгорнуті штаби допомоги людям.

Ці пункти розташовані за адресами:

у Довгинцівському районі – на Східному-1 біля АТБ з 20.00;

у Металургійному районі – "Народний Дім", вулиця Криворіжсталі 52.

Також, за словами Вілкула, розгорнуті пункти обігріву, тим, кому необхідно надається психологічна допомога. Він також запевнив, що всім, чиї квартири постраждали, буде надано, як і після попередніх обстрілів, матеріальну допомогу від міста.

Зеленський прокоментував завершення рятувальних робіт

Президент України заявив, що у Кривому Розі після російського ракетного удару десятки людей поранені, серед них дев’ятеро дітей. Ще три людини загинули.

Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Постраждалим надається необхідна допомога. Дякую всім, хто був залучений до рятувальної операції: ДСНС, медикам, Нацполіції, психологам, волонтерам,

– підкреслив Зеленський.

Глава держави наголосив, що щодня наші міста і села зазнають подібних ударів, і кожного дня Україна втрачає людей через російське зло.

Наслідки ракетного удару Росії по Кривому Рогу / Фото ДСНС

"І не може бути пауз ані на день, ані на тиждень чи тим більше на місяці в підтримці, коли треба просто захищати життя, просто рятувати людей від терору", – наголосив президент.

Наостанок він зауважив, що кожен у світі, хто разом з Україною в цей час, є справжнім захисником життя та справедливості.

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