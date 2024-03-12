За вечер в Кривом Роге насчитали по меньшей мере три попадания. В частности, было прямое попадание в девятиэтажный дом и в крышу пятиэтажки.

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Спасательную операцию в Кривом Роге завершили

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что в результате вражеской атаки по состоянию на 22 часа 12 марта есть трое погибших – 2 женщины и 1 мужчина.

Еще около 40 человек получили ранения, из них 10 детей. В больницах города сейчас находится 17 доставленных туда раненых взрослых. Из них 4 "тяжелых" и 1 женщина в крайне тяжелом состоянии, а также 9 детей, один из них в тяжелом состоянии,

– рассказал Вилкул.

Он заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, а врачи борются за жизнь каждого из раненых.

По словам начальника военной администрации города, в результате удара также возникли пожары в жилых домах. На место были направлены спасатели, все оперативные и коммунальные службы, специализированная техника, также привлечено коммунальную технику.

"Сейчас пожары в домах локализованы. На данный момент девять жителей удалось спасти из-под завалов. Также повреждены стены, крыши и выбиты окна в жилых домах, подъездах, магазинах", – отметил чиновник.

Он также сказал, что обследования на местах продолжаются, информация о последствиях вражеской атаки уточняется. Кроме того, работы по устранению последствий продолжаются, также проводится поквартирный обход в пострадавших домах.

В Кривом Роге завершили спасательные работы / Фото с телеграм-канала Александра Вилкула

Вилкул также подчеркнул, что на местах попадания развернуты штабы помощи людям.

Эти пункты расположены по адресам:

в Долгинцевском районе – на Восточном-1 возле АТБ с 20.00;

в Металлургическом районе – "Народный Дом", улица Криворожстали 52.

Также, по словам Вилкула, развернуты пункты обогрева, тем, кому необходимо предоставляется психологическая помощь. Он также заверил, что всем, чьи квартиры пострадали, будет предоставлено, как и после предыдущих обстрелов, материальную помощь от города.

Зеленский прокомментировал завершение спасательных работ

Президент Украины заявил, что в Кривом Роге после российского ракетного удара десятки людей ранены, среди них девять детей. Еще три человека погибли.

Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Спасибо всем, кто был привлечен к спасательной операции: ГСЧС, медикам, Нацполиции, психологам, волонтерам,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что ежедневно наши города и села подвергаются подобным ударам, и каждый день Украина теряет людей из-за российского зла.

Последствия ракетного удара России по Кривому Рогу / Фото ГСЧС

"И не может быть пауз ни на день, ни на неделю или тем более на месяцы в поддержке, когда надо просто защищать жизни, просто спасать людей от террора", – подчеркнул президент.

Напоследок он отметил, что каждый в мире, кто вместе с Украиной в это время, является настоящим защитником жизни и справедливости.

Обратите внимание! Россия обстреляла Кривой Рог вечером 12 марта ракетами, в результате чего были попадания по домам в городе. Все, что известно о российском обстреле Кривого Рога – читайте в материале.